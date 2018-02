Ciberseguridad: ¿Qué tan protegidos están los peruanos en Internet? [ENTREVISTA]

El mundo se digitaliza a gran velocidad, hecho demostrado en el número creciente de usuarios y empresas que confían su información a nubes en Internet , que brindan mayor versatilidad y acceso.

Sin embargo, con la digitalización y uso del Internet llegan los riesgos de seguridad latentes en todo sistema o base de datos que tenga acceso a la red, y que puede ser usada como una puerta para que expertos sin escrúpulos roben y usen información ajena en detrimento de los usuarios e inclusive de su propia integridad física.

Con esta premisa es que la Unión Europea propuso el segundo martes de febrero de cada año como el Día Internacional de la Internet Segura, fecha en la que diversas empresas, principalmente ligadas al rubro de la seguridad, concientizan sobre la importancia de la ciberseguridad a los usuarios y empresas.

Al respecto, Perú21 se puso en contacto con Andrés Rengifo, director para América Latina de la Unidad de Delitos Informáticos y Asuntos de Propiedad Intelectual de Microsoft, quien ofreció algunos datos que todo peruano debe tener en cuenta.

¿Cuáles son esas amenazas de ciberseguridad que se mencionan, o en todo caso cuáles son las más comunes?

-En Microsoft, como parte de nuestro compromiso con la seguridad cibernética a largo plazo, es desarrollar anualmente un Índice de Civismo Digital, que analiza la magnitud de las conductas e interacciones negativas en línea y sus consecuencias. En el día del Internet Seguro, fecha clave en el que participamos activamente desde 2004, hicimos públicos los resultados de su última edición. Ahí se hicieron evidentes los problemas a los que comúnmente se enfrentan los peruanos.



Perú resultó el segundo país con el puntaje más alto en relación a la categoría de ataques intrusivos, es decir los que más padecen de contacto no deseado, engaños, estafas y fraudes en línea, etc... y solo es superado por Sudáfrica. Por otro lado, el país obtuvo la mayor puntuación en relación con riesgos sexuales entre los 23 países encuestados. Aquí destacan los relacionados a la recepción y envío de 'sexteo' no deseado (imágenes y contenido sexual).

A gran escala, en el segundo trimestre de 2017 fuimos testigos de cómo los atacantes avanzados liberaban nuevas y mejores herramientas maliciosas, entre ellas tres exploits desconocidos (que son programas o códigos que se aprovechan de un agujero de seguridad o vulnerabilidad, en una aplicación o sistema) y dos ataques virales sin precedentes: 'WannaCry' y 'ExPetr'.



¿Qué pasos debo seguir para no ser víctima en este ámbito?

Necesitamos usuarios más educados en torno a la seguridad informática. No basta con disponer de la tecnología más segura si los usuarios no la usan. Pensemos, por ejemplo, en las compañías de automóviles que ponen los cinturones de seguridad en sus vehículos. Un cinturón de seguridad nunca salvará una vida si la persona no se lo pone. Igual pasa con la tecnología.

Desde Microsoft estamos comprometidos en seguir colaborando con socios de la industria y gobiernos a nivel mundial para desarrollar soluciones y promover políticas públicas efectivas que ayuden a proteger a las personas.

¿Cuáles son las consecuencias para el usuario común de Internet?

Al recibir estas amenazas, el usuario de Internet se puede ver perjudicado en su vida profesional o personal. Hoy la información es un recurso primordial, el que puede verse comprometido en su disponibilidad, alterando actividades y operaciones cotidianas.

¿Qué sistemas de seguridad existen? ¿Se podría hablar de unos más eficientes que otros?

Las soluciones de Microsoft ayudan a los consumidores y a las empresas a mantenerse siempre protegidos, evaluando los riesgos e implementando capacidades para detectar las amenazas de ciberseguridad, protegerlos de ellas y responder contra ellas proactivamente. Nosotros procesamos miles de millones de datos, provenientes de diversas fuentes a nivel mundial en nuestra plataforma para prevenir amenazas, “Intelligent Security Graph”, que sirve como el tejido conector entre nuestras soluciones de seguridad. En cifras, se analiza información proveniente de más de 1000 millones de dispositivos de Windows actualizados. También inspeccionamos más de 400 mil millones de correos para prevenir malware o virus informáticos. Además autenticamos más de 450 mil millones de usuarios mensualmente.

La gente escucha el término 'ciberseguridad', y la mayoría piensa en una película de ciencia ficción o en un virus informático que se soluciona con un antivirus, ¿podría darnos algunos conceptos básicos de estos términos?

En estos tiempos de transformación digital, tanto las empresas como las personas aprovechan las oportunidades que ofrece la nube y la tecnología móvil, lo que a su vez implica asumir nuevos retos. Mantener la integridad de los usuarios en este contexto es uno de ellos y es lo que entendemos por Ciberseguridad. Esto no solamente tiene que ver con que un atacante envíe un virus para robar información; también está el acoso Cibernético, que es cuando se hace uso de Internet, teléfonos y otros dispositivos para el envío o publicación de textos, imágenes o videos con la intención de lastimar o intimidar a otra persona. También está el daño a la reputación personal a través de información personal compartida en línea por personas ajenas a la víctima o incluso por ella misma.

¿Qué tan segura es la Internet hoy en día?

Perú experimenta riesgos en Internet a tasas sobre los promedios mundiales. En general, los perpetradores de las amenazas en línea son conocidos, amigos o familiares. Además las consecuencias del acoso y hostigamiento fueron mayores para mujeres que para hombres. Hay mucho trabajo por hacer, y Microsoft está comprometido a dedicar sus esfuerzos y lograr una Internet más segura, complementando el avance de la tecnología con la educación de los usuarios. La empresa también invierte en mejorar la capacidad y las características de seguridad de sus productos y servicios en línea, y en la colaboración con terceros para innovar en este tipo de tecnología.