ChatGPT: Aprende a usar este modelo de inteligencia artificial que viene sorprendiendo al mundo

Un chat con el cual se puede dialogar de todo (o casi todo). Eso es lo que ofrece el ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial que se ha popularizado rápidamente en las últimas semanas al punto que viene dejándonos interrogantes sobre sus límites. ¿Qué es exactamente y qué podemos hacer con él?

Para empezar, tenemos que saber que en los últimos años se vienen desarrollando sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para distintos proyectos. El ChatGPT, en específico, es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3 y está entrenado para mantener conversaciones escritas con los usuarios. Para ello, uno tiene que hacerle preguntas sobre el tema que queremos. Tras unos segundos, obtendremos una respuesta. ¿Cómo ocurre esto? El modelo, desarrollado por la empresa OpenAI, ha sido formado con grandes cantidades de texto para realizar tareas con el lenguaje. Como ocurre con las demás IA, el modelo se nutre a base de las correcciones para ir entrenándose en el tiempo.

Los algoritmos del ChatGPT le permiten responder lógicamente sobre diversos temas de forma objetiva, ya sea en inglés, español o cualquier otro idioma, incluido el quechua.

La sorpresa de los usuarios en todo el mundo ha sido, en parte, por la precisión de las respuestas. Incluso, el entendimiento del sistema nos permite dar parámetros como “respóndeme en cinco líneas” o “enumera tres características...”.

El modelo también tiene un sentido de contexto, una especie de memoria que le permite entender la conversación en su totalidad, por lo que no tenemos que explicar detalladamente en caso queramos hacer alguna otra interrogante sobre un tema del que ya hemos preguntado antes. Asimismo, al ser un chatbot, no solo está dispuesto a responder preguntas, sino también comentarios.

Aunque la sorpresa ante esta proeza tecnológica es grande, hay que ir aún con cautela. Como explica el mismo modelo y lo reafirman los especialistas, el ChatGPT aún no razona por sí mismo ni dispone de conocimiento explícito. Todo se trata de conocimiento aprendido de manera intuitiva y combinado para dar respuestas lógicas.

Sin embargo, las capacidades del ChatGPT aún no están descubiertas en su totalidad y dependen, en parte, de la destreza del usuario para elaborar sus pedidos. Por ejemplo, el modelo puede responder preguntas muy simples como “¿cómo vuelan los aviones?” o “¿por qué los dinosaurios se extinguieron?”, hasta resolver problemas matemáticos o de programación. También puede atender pedidos con criterios más detallados, como escribir un texto de manera determinada, con cierto número de caracteres o palabras, etc. El aprendizaje del modelo es constante así que los diálogos no son iguales y cada vez más complejos. ¿Listo para probarlo? Es gratis.

¿CÓMO USARLO?

-El proceso es bastante sencillo. Lo primero que se tiene que hacer es entrar a la web oficial: chat.openai.com. Allí se nos pedirá crear una cuenta gratuita. En las últimas semanas, debido a su éxito, la web suele rebalsar de usuarios por lo que se tiene que esperar unos minutos para ingresar.

-Una vez que se inicie sesión se podrá usar el chat de IA. Antes de empezar se pueden observar algunos ejemplos en inglés, pero el chat funciona también perfectamente en español.

-Durante la conversación se pueden realizar distintos tipos de peticiones y preguntas, por lo que es imprescindible experimentar. Solo hay que tener en cuenta que todo lo escrito será guardado por OpenAI para seguir entrenando a ChatGPT.





INTELIGENCIA ARTIFICIAL CADA VEZ MÁS CERCA

En los últimos años más y más empresas vienen experimentando con la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, detrás de ChatGT está OpenAI, una empresa tecnológica que pertenece a un grupo de socios, incluido el magnate Elon Musk.

En el Perú, otras empresas vienen usando la IA para distintos fines. Una de ellas es YellowBrain, la empresa de innovación tecnológica que ha creado una herramienta para identificar personas idóneas para cada puesto en el trabajo. Esto, indican, fue logrado a través del desarrollo de un algoritmo capaz de pronosticar la productividad laboral. Al ser probado en una agroexportadora, logró incrementar su rendimiento en un 47%.

