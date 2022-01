Republic of Gamers ( ROG ), el apartado de equipos especializados para videojuegos de Asus , anunció una gran variedad de dispositivos para gaming durante su particular evento de lanzamiento ‘CES 2022 ROG: The Rise of Gamers’.

ROG está listo para comenzar a funcionar en 2022 con un nuevo sistema operativo, nuevas CPU de Intel y AMD, así como también con diferentes factores de formas, algunos actualizados y otros completamente nuevos.

Los factores de forma actualizados de las series Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14 y Strix mejoran un conjunto de productos que ya son de renombre mundial, mientras que la nueva tableta para juegos Flow Z13 brinda un nuevo nivel de portabilidad y versatilidad para los juegos de PC.

ROG también anunció una nueva actualización de la experiencia digital gratuita ROG Citadel XV, donde todos los nuevos productos están disponibles para que los jugadores los exploren.

ROG Zephyrus Duo 16 (2022)

La ROG Zephyrus Duo 16 alcanza nuevos niveles de innovación en portátiles con doble pantalla. ROG ScreenPad Plus™ integra una segunda pantalla para aumentar la productividad y ofrecer espacio adicional para la transmisión de contenido durante el juego e incluso para controlar diferentes opciones en juegos compatibles como Dying Light 2.

Esta nueva versión de ScreenPad Plus™ se eleva y desliza hacia atrás para llevar a la segunda pantalla más cerca de la pantalla principal mientras la laptop se abre, gracias a un nuevo diseño de bisagra de 4 direcciones. Esto reduce la distancia entre ambos paneles si se le compara con la generación anterior, entregando una experiencia totalmente inmersiva y prácticamente sin biseles.

Esta laptop con Windows 11 está potenciada por hasta un procesador AMD Ryzen™ 6980HX y gráficos hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti, enfriadas por un compuesto de metal líquido mejorado Conductonaut Extreme, el cual reduce en hasta 15°C la temperatura del procesador si se le compara con las pastas térmicas tradicionales. La entrada de aire adicional creada por el sistema AAS Plus 2.0 que levanta la segunda pantalla ofrece un flujo de aire hasta un 30% mayor sobre los ventiladores, permitiendo a estos componentes de alto desempeño mantenerse fríos para un mejor rendimiento sostenido en juegos y aplicaciones creativas. Un conmutador MUX permite a la laptop alcanzar su máximo nivel de rendimiento en escenarios competitivos, logrando alcanzar altos niveles de FPS sin problemas gracias a un aumento de rendimiento de hasta un 9%.

Los nuevos gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti son capaces de alcanzar hasta 165W de TGP cuando ROG Boost está activado gracias al sistema térmico ROG Intelligent Cooling y se acompañan con hasta 64GB de memoria RAM DDR5 de 4800MHz y hasta 4TB de almacenamiento SSD PCIe® Gen 4 x4 en formato RAID 0.

La ROG Zephyrus Duo ofrece 2 opciones totalmente nuevas de innovadores paneles para la pantalla principal, ambas compatibles con Dolby Vision.

La primera de estas opciones es una pantalla ROG Nebula HDR mini LED con 512 zonas de control de iluminación, capaz de alcanzar hasta 1100 nits de brillo máximo, otorgando niveles asombrosos de contraste y color.

Este panel con resolución QHD y relación de aspecto 16:10 cuenta con una tasa de refresco de 165Hz y cuenta con certificación VES DisplayHDR 1000 con una relación de contraste 100.000:1. Nebula HDR es la pantalla ideal para disfrutar la mejor experiencia en videojuegos y películas con HDR.

El segundo panel, desarrollado en conjunto con BOE, es una nueva pantalla exclusiva de ROG llamada panel de Especificación Dual, la cual es capaz de alternar entre configuraciones 4K con 120Hz y Full HD con 240Hz, permitiendo a gamers priorizar resolución o tasa de refresco según el titulo que se encuentren ejecutando. La tecnología de Aceleración de Pixeles asegura un escalado de imagen ultra rápido en el modo Full HD, para reproducir imágenes claras a tasas de cuadros competitivos.

Este increíble dispositivo también cuenta con la tecnología ROG NumberPad en el touchpad, un teclado con 1,7mm de recorrido y RGB por tecla, seis altavoces con woofers con cancelación de fuerza dual, Dolby Atmos, audio de alta resolución y cancelación de ruido bidireccional con IA para completar el buque insignia de ROG para 2022. A pesar de toda esta tecnología y las dos pantallas, la Zephyrus Duo 16 de 2022 ocupa menos espacio que la generación anterior, y encaja una pantalla de 16 pulgadas en un chasis de tamaño tradicional para portátiles de 15″.

ROG Zephyrus G14 (2022)

La ROG Zephyrus G14, aclamada por la crítica, es una poderosa laptop gamer en un elegante factor de forma ultraportátil que este 2022 estrena una serie de mejoras nuevas.

Esta laptop cuenta con Windows 11, hasta un procesador AMD Ryzen™ 9 6900HS y gráficos hasta AMD Radeon™ RX 6800S Mobile con conmutador MUX para alcanzar las tasas de fotogramas más altas posibles. El sistema ROG Intelligent Cooling con Metal Líquido y cámara de vapor personalizada garantiza un excelente rendimiento sostenido para estos componentes de gama alta, mientras que la RAM DDR5 y un SSD de hasta 1TB permiten multitarea responsiva y Gaming fluido.

La cámara de vapor personalizada abarca el 48,2% de la placa base, cubriendo la CPU, la GPU y el VRM. Al proporcionar aproximadamente un 50% más de contacto con los componentes del sistema en comparación con los diseños de tubos de calor estándar, aumenta la transferencia térmica para todos los componentes cruciales. El G14 también viene equipado con Arc Flow Fans™ que brindan un diseño de ventilador de espesor variable distintivo para mantener un alto flujo de aire mientras se minimizan las turbulencias y el exceso de ruido.

El metal líquido Thermal Grizzly tanto en la CPU como en la GPU permite que la G14 permanezca fría en todas las condiciones, mejorando drásticamente la potencia de la GPU hasta 105W sin sacrificar la portabilidad de su factor de forma de 14 pulgadas. En el modo de funcionamiento silencioso durante tareas de baja potencia, la tecnología de enfriamiento ambiental de 0db permite que los ventiladores se desactiven automáticamente para una experiencia verdaderamente silenciosa.

Diseñado para ofrecer potencia premium en un paquete ultraportátil, el elegante G14 está disponible en Eclipse Grey o Moonlight White, con el logo de ROG grabado en una placa metálica con acabado holográfico y reflectante hecho para llamar la atención. La tapa también está cubierta con 14,969 orificios tallados con precisión a través de CNC bajo los que se encuentran 1,449 mini LED en modelos con la ahora icónica pantalla AniMe Matrix™, que son más LED que el modelo del año pasado, lo que crea nuevas posibilidades de animación que personalizan el aspecto de la laptop.

La G14 es también una de las primeras laptops ROG que presenta la nueva pantalla Nebula de ROG, que ofrece 120Hz en resolución QHD con 500 nits de brillo máximo, cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3 y un tiempo de respuesta de 3ms, también cuenta con las tecnologías Dolby Vision y Adaptive-Sync, y está validada por Pantone®, para una experiencia asombrosa y con colores precisos que minimiza el tartamudeo y el desgarro. La pantalla se ha ampliado a una relación de aspecto de 16:10, lo que aumenta el espacio de la pantalla sin sacrificar la portabilidad, ya que sus pequeños biseles ofrecen una relación pantalla-cuerpo del 91%.

La tecnología Dolby Atmos, una matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido bidireccional con IA y WiFi 6E ultrarrápida completan esta potencia portátil.

ROG Strix Scar y Strix G

La nueva ROG Strix SCAR está diseñada pensando en los entusiastas de los eSports, impulsado por componentes de primer nivel, Windows 11 Pro, una pantalla de alta actualización y ROG Intelligent Cooling ™ con Liquid Metal Conductonaut Extreme.

Luciendo hasta un procesador Intel® Core™ i9-12900H y gráficos hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti, el Strix SCAR está diseñado para juegos de alta actualización. Un conmutador MUX garantiza un rendimiento de GPU de primer nivel, el almacenamiento PCIe® 4.0 x4 aumenta los tiempos de carga ultrarrápidos y la RAM DDR5 4800MHz proporciona gran cantidad de memoria de alta velocidad para realizar múltiples tareas.

La Strix SCAR está disponible en modelos de 15 y 17 pulgadas. La versión de 15″ ofrece tres opciones de pantalla de nivel IPS: QHD 240Hz, Full HD 300Hz y QHD 165Hz. El SCAR de 17″ ofrece opciones QHD 240Hz o Full HD 360Hz. Todos los modelos Strix SCAR son compatibles con Dolby Vision® HDR para imágenes de espectro completo, junto con Adaptive-Sync, lo que brinda una calidad de imagen sorprendente sin desgarros ni tartamudeos. Un tiempo de respuesta de 3ms asegura un movimiento claro para que los jugadores puedan tomar decisiones con un alto nivel de precisión en medio de frenéticos tiroteos.

Un touchpad más grande garantiza un control detallado de los movimientos de precisión cuando no se usa un mouse tradicional. El diseño con estilo deportivo de matriz de puntos, la iluminación RGB por tecla compatible con Aura Sync en el teclado y la barra de luces, y las Armor Caps personalizables garantizan que los jugadores puedan mostrar su propio estilo personal.

Los nuevos ROG Strix G15 y G17 funcionan con hasta un procesador AMD Ryzen™ 9 6900HX y gráficos hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti para una potencia de alta gama. El G15 ofrece opciones de pantalla Full HD 300Hz y QHD 165Hz, mientras que el G17 ofrece configuraciones Full HD de 360Hz y QHD de 240hz para juegos competitivos.

Todos los modelos Strix G son compatibles con Dolby Vision y sus las pantallas vienen con tiempos de respuesta de 3 ms y Adaptive-Sync. El Strix G también estará disponible en tonalidad Eclipse Grey, así como en dos opciones de color neón: Volt Green y Electro Punk, que se destacarán entre la multitud.

Todos los modelos Strix están equipados con un diseño de cuatro altavoces y sonido espacial Dolby Atmos®, que da vida a los escenarios sonoros con un realismo envolvente, nítido y realista en el fragor de la batalla. La cancelación de ruido bidireccional con IA filtra el ruido de fondo para las comunicaciones entrantes y salientes, por lo que la voz de todos se escucha fuerte y clara.

Además, los modelos Strix vienen con una batería de 90 Wh, que incorpora carga opcional de 100W a través de USB Tipo-C para uso en movimiento. Las tecnologías WiFi 6E y LAN 2.5G proporcionan conectividad de vanguardia para un retraso mínimo en redes inalámbricas compatibles y cableadas.

ROG Flow Z13 y XG Mobile

La ROG Flow Z13 amplía la serie compacta Flow con la tableta para juegos más poderosa del mundo. Con Windows 11, una CPU hasta Intel® Core™ i9-12900H, gráficos hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti y memoria LPDDR5 de 5200MHz, esta tableta incluye una gran cantidad de potencia para juegos en un chasis ultradelgado y liviano. Estas especificaciones se ven reforzadas por 1TB de almacenamiento SSD PCIe®, un conmutador MUX, refrigeración con cámara de vapor personalizada y carga rápida a través de USB Tipo-C.

El Flow Z13 cuenta con dos opciones de paneles: una pantalla 4K de 60Hz con cobertura del 85% DCI-P3, o una pantalla Full HD de 120Hz con cobertura 100% sRGB. Ambas pantallas cuentan con relación de aspecto 16:10 con protección Corning® Gorilla® Glass en la pantalla táctil, Adaptive-Sync, 500 nits de brillo máximo y validación Pantone® para colores precisos. Ambos modelos Flow Z13 cuentan con Dolby Vision para una calidad de imagen increíble.

La Z13 permite jugar de varias formas, ya sea con el mouse tradicional (usando el teclado de la cubierta de pantalla incluido) o con la entrada táctil o mandos externos. Dado que el factor de forma de la tableta incluye todos los componentes poderosos detrás de la pantalla, en lugar de debajo del teclado, la solución de enfriamiento inteligente de ROG recibe mucho aire fresco para un alto rendimiento sostenido.

La Flow Z13 tiene un diseño retro-futurista inspirado en la carrera espacial del siglo XX, pero que abarca la visión de ROG para el futuro de los juegos: máxima portabilidad.

Una ventana fresada por CNC en la parte trasera del chasis permite mirar directamente a la placa base de la máquina, y el chasis está cubierto con un acabado inspirado en naves espaciales. El stand incorporado se puede abrir en hasta 170 grados para un uso óptimo en casi cualquier escenario.

Para potencia de juego adicional y expansión de E / S, Flow Z13 y X13 son compatibles con la familia XG Mobile de GPU externas, se puede conectar a la XG Mobile 2021 con una NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, o la nueva incorporación de este año a la familia XG Mobile, que incluye un hasta una GPU Radeon™ RX 6850M XT. Con puertos USB adicionales, DisplayPort y HDMI, y Ethernet, el XG Mobile está listo para cualquier cosa.

