Black Friday: dos ofertas de PlayStation para los fanáticos de los videojuegos

PlayStation pensó en dos grandes ofertas para todos sus fanáticos en el Perú por el Black Friday. El gigante de la industria de los videojuegos regresa con los "Días de Play" y trae dos ofertas inigualables.



El Bundle FIFA19 y Hits Bundle tendrán descuentos especiales para aquellos que aún no han podido adquirir la tan deseada consola.



El Black Friday es una fecha que inaugura la temporada de compras navideñas con grandes y significativos descuentos. Es por esa razón que PlayStation acaba de lanzar una promoción en videojuegos que están disponibles hasta el 30 de noviembre.



PlayStation trae dos promociones imperdibles. (Foto: difusión) PlayStation trae dos promociones imperdibles. (Foto: difusión) PlayStation trae dos promociones imperdibles. (Foto: difusión)

Durante estos días, los fanáticos de los videojuegos, en particular los del fútbol podrán adquirir el Bundle FIFA19 (consola, mandos y el videojuego) a S/. 1,499 (su precio norma es de S/. 1,799). Eso no sería todo, pues el Hits Bundle 4 que incluye, mandos y títulos exclusivos de la marca como: God of War, Shadow of the Colossus y Horizon Zero Dawn Complete Edition, también podrán ser adquiridos por el mismo precio.



Las ofertas de "Días de Play" estarán disponibles en tiendas por departamento, Coolbox, Phanton, Tailoy, Sodimac, Hiraoka y mucho más.