¿Cuántas veces hemos querido comprar por Internet, y hemos desistido porque no hemos sabido bien cómo funciona? ¿Qué garantía nos da la tienda? ¿En qué debemos fijarnos antes de hacer una compra por Internet? ¿Qué puntos tenemos que considerar para proteger tus cuentas?

La Country Manager de Comparto Mi Maleta Perú, María Fernanda Ocampo comparte 4 tips básicos para no tener malas experiencias en el proceso de compra en el próximo Black Friday, el cual es este viernes 29 de Noviembre, continuando con el Cyber Monday, el lunes 1 de Diciembre, fechas que prometen muchas ofertas.

1. Solo confiar en sitios con buena reputación

Una de las maneras más fáciles de comprobar la seguridad de una página web es revisar si cuenta con sellos como Trusted Shops, Confianza Online o Symantec. La tienda que los obtenga tiene que pasar por una auditoría que permite comprobar que la empresa cumple con diversos requisitos como política de precios, protección de datos, etc.

Por otro lado, como recomienda la empresa española especializada en seguridad informática, Panda Security, es importante comprobar si la URL realmente corresponde a la página web de la tienda donde crees estar comprando.

Además, debemos tener en cuenta que en la barra de direcciones aparezca el “https” (lo que implica que hay una conexión encriptada entre el sitio y tu computador) y del clásico ícono del candado en la parte superior del navegador. Si está en rojo, considéralo como una buena señal para no hacer la compra.

Por último, es muy importante revisar qué canales tienes para contactarte con la tienda online. Por lo general, los sitios confiables cuentan con chats, páginas de preguntas frecuentes, número de teléfono o mail para prestar servicios a sus clientes y también cuentan con una política clara de devoluciones y cambios.

(GEC)

2. Usar una conexión segura

Las redes wifi públicas suelen ser una forma en la que hackers o ciberdelincuentes acceden a los dispositivos y a sus datos. Por eso, se debe evitar conectar a redes desconocidas, sobre todo si no piden una contraseña. Como por ejemplo las de aeropuertos o centros comerciales. No es la condición ideal para efectuar una transacción. Otro tip que puede ayudar es navegar en modo incógnito.

3. Tener tus dispositivos protegidos

Para que los datos no sean vulnerados, un punto muy importante es realizar las actualizaciones sugeridas por tus dispositivos, ya que contienen parches de seguridad. Los hackers pueden aprovechar la vulnerabilidad de seguridad en sistemas operativos no actualizados. Además es esencial contar con un antivirus. Así no será tan fácil robar información de tarjetas de crédito o de tus cuentas bancarias. Los cortafuegos que poseen este tipo de softwares impiden la entrada de conexiones no autorizadas.

4. Comparte solo la información necesaria

Es bueno tener en cuenta que para comprar online no es necesario que la tienda sepa tu fecha de nacimiento u otros detalles personales. La idea es proporcionar la menor cantidad de información, para que no puedan robar nuestra identidad. Recuerda que hasta sitios muy seguros han sido vulnerados.