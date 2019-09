FOTOS | Apple puso el martes fecha de salida al mercado tanto de su nuevo servicio de suscripción de videojuegos, Arcade, como del de televisión, Apple TV+, que estarán disponibles el 19 de septiembre y el 1 de noviembre, respectivamente.

La fecha de salida de Arcade y TV+ fue la novedad con la que abrió el evento que Apple celebró hoy en el teatro Steve Jobs de la sede de la compañía en Cupertino (California, EE.UU.), en la que también presentó el nuevo iPhone 11 y el iPhone 11 Pro.

Apple Arcade estará disponible en más de 150 países y el plan familiar costará US$ 4.99 al mes, anunció la compañía.

El servicio incluirá un mes de prueba gratuito y permitirá acceder a más de 100 juegos electrónicos disponibles en la App Store.

De esta manera, los "gamers" podrán suscribirse al servicio para acceder a la cartera completa de videojuegos de la empresa sin tener que pagar por cada título que quieran probar, tendrán acceso inmediato a los nuevos juegos que salgan en la tienda digital y podrán descargarlos para jugar sin conexión a Internet.

El nuevo servicio de Apple incluirá títulos de empresas productoras de videojuegos como Konami, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Cartoon Network, Sega y Lego, además de creaciones de Will Wright, inventor de SimCity.

El servicio de televisión por suscripción de Apple, por su parte, estará disponible desde el 1 de noviembre, también costará US$ 4.99 al mes y cuando se compre un iPhone, Mac o iPad a partir de hoy mismo se tendrá un año de suscripción gratuito.

Apple TV+, anunciado en marzo y con el que especulaba la industria desde hace años, es un servicio de contenidos originales de televisión en "streaming" pensado para competir con compañías como Netflix, Disney, Hulu o Amazon.

Además de adentrarse en el mundo de los contenidos propios, una de las novedades significativas de Apple TV+ es que estará disponible en televisores y aparatos de la competencia como Samsung, LG, Sony, Vizio y Roku, lo que pone de relieve la voluntad de la empresa de construir una plataforma transversal más allá de su propio hardware.

-La estrella del día- El iPhone 11 es el nuevo modelo de teléfono de Apple, con un precio de US$ 699, y que tiene como principal novedad dos cámaras posteriores, un gran angular y un ultra gran angular, en un marco cuadrado, lo que modifica parcialmente el clásico diseño del dispositivo.

El ultra gran angular incluye un "zoom" óptico 2x, y Apple ha puesto especial énfasis en su nuevo modelo en el tratamiento de las imágenes mediante inteligencia artificial, integrada en el teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante un modo noche.

Además, presentó el iPhone 11 Pro, que es una versión avanzada del otro modelo, con una triple cámara posterior, mayor eficiencia del sistema y una nueva pantalla llamada Super Retina XDR. La batería, por su parte, durará 4 horas más que la generación anterior.

El precio del iPhone 11 Pro será de US$ 999, y su hermana mayor (con una pantalla más grande) iPhone 11 Pro Max, costará US$ 1,099, y comenzarán a repartirse desde el 20 de septiembre.

Por otro lado, el iPhone 8 costará US$ 449, y el iPhone X tendrá un percio de US$ 599.

Apple también presentó una nueva tableta iPad de séptima generación, que costará US$ 329, y que tiene como principales novedades una pantalla de retina más grande que la del modelo anterior y un chip A10 Fusion que aumenta sustancialmente la velocidad.

Otro anuncio fue su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que trae como principal novedad una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición.

La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos.

El reloj también tiene una brújula integrada, 18 horas de autonomía de batería, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos online a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de septiembre a un precio de US$ 399.

Con información de EFE