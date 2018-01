Un mensaje con un código malicioso está circulando por la aplicación iMessage de Apple y puede retrasar e incluso 'congelar' las funciones de los iPhone solo con darle clic.



Según alertan los especialistas, en algunos casos basta con leerlo para tener un efecto que dañe el dispositivo. El joven desarrollador norteamericano, Abraham Masri, fue quien encontró la falla llamada 'chaiOS'.



Al advertir este 'malware', Masri decidió publicar su resultado en la plataforma de código colaborativo GitHub, desde donde se está difundiendo este problema que puede ser letal para varios de los teléfonos celulares de Apple.



La vulnerabilidad se aprovecha del hecho de que iMessage hace una precarga de cualquier enlace a un sitio web para que los usuarios puedan ver una vista previa.



En este sentido, la lectura o click al mensaje, que lleva a un link en Github, puede generar que se retrasen algunas funciones del iPhone, o incluso que este deje de funcionar.



¿Cómo proteger mi iPhone?

Algunas recomendaciones para no ser afectado incluyen la restricción de visita a sitios GitHub. Para ello se debe ingresar a la configuración del navegador Safari y luego seguir la ruta: General > Restrictions > Enable Restrictions > Websites > Limit Adult Content > Never Allow > GitHub.io.



Si el dispositivo está afectado, se puede volver a la configuración de fábrica, aunque esta es una medida extrema ya que se borrarán todos los archivos del usuario. Se espera, igualmente, que Apple pueda lanzar un parche de seguridad.