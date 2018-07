¿Amazon prueba nuevo prototipo de smartphone? Esto dice jefa de la empresa

Hace algunos años, Amazon tuvo uno de sus mayores fracasos con el lanzamiento de su teléfono inteligente Fire Phone , pero ahora la compañía cuenta con un nuevo prototipo para probar una nueva interfaz.

Así lo dio a conocer Jen Salke , jefa de Amazon Studios , de acuerdo a The Wrap.

El sábado, durante un tour de prensa con la Television Critics Association , un reportero le preguntó a Salke si Amazon estaba trabajando en un smartphone con mejor interfaz para usuarios de Prime y ella dijo que hay un prototipo de teléfono que ella misma está usando.

“No he sentido la urgencia de imponer un plazo para que lo terminen. Porque te diré, puedes ir a mi oficina, allí me reuní con ellos (el equipo de desarrollo de Amazon ) y ya tenían un prototipo de teléfono. Me mostraron la interfaz en la que están trabajando. Está a la mitad del proceso de desarrollo”, dijo Salke .

"Así que, por favor, ven a verme y te mostraré lo genial que es, porque es mucho más intuitivo", agregó Salke . "¡Es genial! Y realmente puedes mirarlo en mi oficina".

Sin embargo, dijo desconocer desde cuándo estaría disponible para el público.