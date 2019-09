Una de las aplicaciones de mensajería más usadas, WhatsApp, se ha convertido en un blanco de ataques por parte de piratas informáticos, quienes buscan robar datos de millones de usuarios a través de diversos tipos de estrategias. Recientemente se dio a conocer una nueva forma, la cual consiste en un simple mensaje.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), basada en España, este nuevo método involucra una cadena de mensajes de texto y en muchas ocasiones notaron que se recibió bajo el título ‘Saludo de WhatsApp’.

El nombre podría engañar a los usuarios, ya que el texto es similar al que WhatsApp envía al instalar la aplicación o se cambia de número. Sólo que en este caso se agrega un enlace para verificar el número de WhatsApp y es ahí donde se encuentra la mentira.

Este es un caso de phishing, es decir, que intentan controlar la cuenta de WhatsApp de un usuario y además acceder a datos, contactos e incluso a las conversaciones que ha tenido la persona que es víctima del ataque.

“Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima. En cualquier caso, es muy importante que no entres en ese enlace”, explicó la OCU.

Si una persona entra al enlace, seguramente su cuenta será hackeada, en caso de que sea así, la próxima vez que acceda a la aplicación aparecerá el siguiente mensaje: “Tu número ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de WhatsApp en un teléfono diferente”.