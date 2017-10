Susana Villarán: "Gabriel Prado no participó en ningún proceso durante mi gestión" Ex alcaldesa de Lima asegura que ex Gerente de Seguridad Ciudadana no recibió sobornos de Odebrecht.

Susana Villarán La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, salió en defensa de Gabriel Prado Ramos. Perú21