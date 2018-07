Star Trek: ¿Qué es el Klingon, quién inventó este lenguaje y cómo?

La primera película de la popular saga de Star Trek se estrenó el 8 de septiembre de 1966 y con ella se estableció las bases para el Klingon , una lengua desarrollada por Marc Okrand para los estudios Paramount Pictures.

Este idioma pertenece a los Klingons, una raza que durante los comienzos de la serie original no iba a tener mayor protagonismo, sin embargo, la sencillez y los bajos costos en maquillaje les garantizaron su permanencia.

James Doohan creó los sonidos básicos y algunas palabras para la primera película basada en la serie original Star Trek: The Motion Picture (1979). Hasta ese momento los klingon solo se habían expresado en inglés. Luego, Okrand creó un amplio léxico y una gramática completa para Star Trek III: En busca de Spock (The Search for Spock) y las siguientes producciones de la franquicia.

En una entrevista con The Washington Post Marc Okrand contó cómo surgió la idea de crear el lenguaje klingon y cómo fue su desarrollo hasta el idioma que muchos fans de este universo ficticio conocen.

“Mi verdadero trabajo, el que realmente pagó las facturas, fue el subtitulado. El primer programa que hicimos en vivo fue el Oscar, 1982. Me llevaron a Los Ángeles, y almorzaba con un amigo que trabajaba en Paramount. Ella y yo salimos a almorzar y surgió el hecho de que era lingüista. Tengo un doctorado en lingüística. Ella dijo: ‘Eso es realmente interesante. Hemos estado hablando con lingüistas. Hay esta escena en la película donde el Sr. Spock y este personaje femenino de Vulcano tienen una conversación. Cuando lo filmaron, los actores estaban hablando en inglés. Pero en la postproducción, todos piensan que sería mejor si estuvieran hablando en vulcano’. Querían que un lingüista viniera y creara algo que coincidiera con los movimientos de los labios. Y dije: ‘¡Puedo hacer eso!’"

El klingon guarda mucha relación con otros idiomas debido a que algunas de sus características se han tomado de otros lenguajes existentes. Para crear el lenguaje Okrand escuchó las líneas en la primera película y eso le indicó cuales eran los sonidos adecuados.

“Estos sonidos no son humanos, su lenguaje no debe ser reconociblemente humano. Pero las personas que lo van a hablar, los actores, son humanos, así que no agregué ningún sonido que no puedas encontrar en algún idioma humano, pero no deberías encontrar estos sonidos en el mismo idioma. No es natural”, explicó Okrand.