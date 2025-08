Más de 12 asesinatos en el sur

La violencia en los balnearios del sur de Lima ha dejado a la fecha 12 víctimas mortales, la mayoría de ellas integrantes de seudos sindicatos de construcción civil. La Policía informó que el móvil de estos enfrentamientos es el cobro de cupos.

«Las calles son prácticamente lotizadas por los delincuentes. De esta manera, un integrante de un gremio no puede ni siquiera pasar por el sector que no le pertenece porque le puede costar la vida», informó un policía de la zona tras asegurar que las autoridades no pueden hacer nada debido a que nadie denuncia.

Al respecto, el coronel PNP José Luis Saavedra, jefe de la División de Protección de Obras Civiles (Divproc), refirió que «solo cuando las personas, víctimas de extorsión, se arriesguen a denunciar se podrá hacer un trabajo más completo y capturar a los delincuentes».

Sobre lo que está ocurriendo en Asia dijo «nosotros trabajamos con la flagrancia. Nos avisan que determinados sindicatos se están enfrentando y hacemos una redada para detenerlos. En varias oportunidades hemos intervenido a delincuentes que van a casas particulares a amenazar», expresó.

Alertó que por estas fechas los extorsionadores buscan implantar el terror principalmente en el sur de Lima por lo que se intensifican las operaciones. Sin embargo, lo cierto es que esta unidad tampoco cuenta con el personal suficiente.