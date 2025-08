‘Dragon Ball Super: Broly’: tráiler, fecha de estreno, personajes y todo sobre la película

FICHA DE CINE. Dragon Ball Super debía terminar en la Saga de Supervivencia Universal con el Torneo de Poder, pero Toei Animation sorprendió a medio mundo cuando lanzó un video en YouTube: el primer tráiler de la nueva película de Dragon Ball Super, que será estrenada a finales de 2018 en Japón.

Esta película es la tercera de las últimas producciones del estudio, luego de Dragon Ball Z: la batalla de los dioses y Dragon Ball Z: la resurrección de Freezer. Además,cuenta con la participación directa de Akira Toriyama, el creador original de la franquicia.

Según Akio Iyoku, jefe del Dragon Room de la casa animadora, Toriyama proporcionó al equipo de producción una historia con más de 20 páginas de diseños y bocetos, donde incluía personajes, máquinas y un nuevo planeta.

TÍTULO OFICIAL

Toei Animation confirmó a través de su Twitter oficial que la nueva película de Gokú y sus amigos se llama Dragon Ball Super: Broly, revelando que que el poderoso Saiyajin que habíamos visto en el primer avance del filme era Broly, el Saiyajin Legendario.

Esto generó muchas reacciones negativas de parte de los fans de la saga, ya que es una constante el reciclado de personajes para el nuevo contenido de Dragon Ball. Además, los seguidores de Toei Animation estaban esperando a un nuevo personaje o más información de Yamoshi, el Super Saiyajin Dios Original, que había sido presentado en un capítulo de Dragon Ball Super.

TRÁILER OFICIAL

El jueves 19 de julio fue lanzado el tráiler oficial de Dragon Ball Super: Broly, donde es revelado que Broly, controlado por su padre, Paragus, ataca en la Tierra a Gokú y Vegeta, quienes parecen no tener el poder suficiente para detener al ‘Super Saiyanjin Legendario’. Freezer también participa de la batalla.

COMENTARIOS DE AKIRA TORIYAMA

Junto a la revelación del título oficial de la película, el creador de la saga, Akira Toriyama, brindó sus propios comentarios sobre la película y Broly:

«Hola a todos, están familiarizados con Broly?

Él es un increíblemente poderoso Saiyajin que solo ha aparecido en las viejas películas del anime. Aparentemente, yo sólo diseñé algunos bocetos de él, pero no he tenido casi ningún tipo de relación con el anime en su tiempo, por lo que me olvidé completamente del contenido de la historia.

Entonces, con respecto a Broly. He escuchado durante estos días, que él no solamente es popular en Japón, sino que también lo es cruzando los mares. Basado en esto, mi editor sugirió que Broly aparezca en esta próxima película.

Me adelanté un poco y miré las películas del pasado, y sentí que esto podría ser interesante una vez que arregle algunas cosas. Me he puesto a trabajar intentando incorporar una historia que lo incluya en la serie de Dragon Ball Super.

Mientras he mantenido en mente la clásica imagen de Broly para no decepcionar a los fans, lo he actualizado y agregado un nuevo elemento en su carácter. Creo que esto resultará para crear un Broly más fascinante.

Naturalmente, ustedes verán combates muy fieros, pero también descubrirán los caminos del destino que llevaron a Gokú, Vegeta y Broly tener un encuentro. Esta historia también incluye a la Fuerza de Freezer y la historia de los Saiyans, que terminará con una gran conexión con todo. La historia se ha convertido en algo dramático y a gran escala.

¡Aquí viene el poderoso Saiyan, Broly! Estoy incluyendo mucho contenido que estoy seguro que los fans disfrutarán, así que no se olviden de revisarlo y ser pacientes mientras todo comienza a unirse poco a poco.»

Akira Toriyama

SINOPSIS E HISTORIA

Se ha confirmado que la historia tendrá muchas capas, incluyendo escenas del pasado y presente de Dragon Ball, pero que se basará principalmente en la historia de los Saiyajins, los inicios de esta raza guerrera y el origen de su gran fuerza.

El mismo Akira Toriyama escribió que Dragon Ball Super: Broly, tomará lugar luego de los eventos sucedidos en el Torneo de Poder, dándonos un contexto más completo sobre Freezer y su relación son la raza Saiyajin, que hasta ahora no ha sido explicada con detenimiento.

Además, como se puede ver en el tráiler oficial y su nombre, Gokú y sus amigos deberán enfrentarse a un antiguo enemigo: Broly. Aún no se sabe en donde será este enfrentamiento o en qué universo, pero seguro que Toei Animation nos dará una historia para recordar.

PERSONAJES

Gokú – Masako Nozawa

Vegeta – Ryô Horikawa

Piccolo – Toshio Furukawa

Freezer – Ryûsei Nakao

Broly – TBA

Chelye – TBA

Lemo – TBA

Kikono – TBA

Saiyajin Malvado – TBA

¿QUIÉN ES BROLY?

Broly es un personaje exclusivo de las películas basadas en la serie anime y el manga de Dragon Ball Z. Es un Saiyanjin de raza pura que sobrevivió junto a su padre Paragus a la destrucción del planeta Vegeta a manos de ‘Freezer’. Además, es el ‘Super Saiyanjin Legendario’ que según los mitos de esta raza guerrera, surgía cada 1000 años.

Este personaje tiene una apariencia normal en un principio, porta una corona con una gema azul que su padre le colocó para contenerlo de su inmenso poder destructivo.

Es justamente cuando se transforma en ‘Super Saiyajin Legendario’ que su aspecto cambia notablemente, adoptando un cabello verdoso, al igual que su sangre. Pero lo que más llama la atención es su extraordinario poder y el odio que siente por Gokú, sentimiento que empezó a cultivarse desde que ambos saiyajines eran bebés y sus incubadoras estaban una al lado de la otra.

Este odio se vio intensificado debido a eventos trágicos que tuvo que vivir durante su juventud, como sobrevivir a su ejecución y escapar de la destrucción del planeta Vegeta, eventos de los que implícitamente culpa a Gokú.

EQUIPO CREATIVO

Director: Tatsuya Nagamine

Escritor Principal: Akira Toriyama

Dirección de Arte: Kazuo Ogura

Director de Animación: Naohiro Shintani

Animadores: Mehdi Aouichaoui, Takashi Hashimoto, Arto Ken

¡ULTIMO MOMENTO!

FOX acaba de confirmar de manera oficial que el estreno de la nueva película de #DragonBallSuper en latinoamerica es el 24 de enero del 2019. pic.twitter.com/qPFAJ8HsYC — Dragon Ball Super (@DBSuperOficial) 14 de junio de 2018

RUMORES

En las redes sociales se ha comentado mucho sobre la película de Dragon Ball Super. Los fans siguieron estos principales rumores sobre la trama:

El Saiyajin Malvado:

Este personaje apareció por primera vez en el videojuego de cartas Super Dragon Ball Heroes. Él es un prisionero del Planeta Prisión, una prisión compuesta por diferentes planetas donde van los seres más peligrosos del multiverso y de diferentes líneas temporales.

Mucho se ha comentado que este sería el principal villano de la película de Dragon Ball Super, pero con el anuncio del anime de Dragon Ball Heroes y la confirmación oficial de que Broly era el personaje del tráiler, se descartó completamente esta teoría.

Yamoshi, el Super Saiyajin Dios Original:

También se ha comentado que Yamoshi sería el mayor enemigo de Goku en esta nueva película. A pesar que Shenglong confirmó su muerte en uno de los capítulos de Dragon Ball Super, este podría seguir con vida o congelado, lo cual conectaría con el planeta helado donde se ve a Goku pelear contra el misterioso Saiyajin en el tráiler oficial.

Sin embargo, nuevamente esta teoría fue descartada por la aparición de Broly. ¿Puede que veamos a Yamoshi en la película? Los fans siguen teniendo la esperanza de ver al Super Saiyajin Legendario, Broly, enfrentarse al Super Saiyajin Dios Original, Yamoshi.

FECHA DE ESTRENO

Dragon Ball Super: Broly será estrenada en Japón el 14 de diciembre del 2018. Su estreno para América Latina está programado para el 24 de enero del 2019, pero en Perú estará disponible en los cines desde el 17 de enero.