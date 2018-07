Se enamoraron hace cuatro mundiales y en el reciente Mundial Rusia 2018 se separaron. Un residente de la ciudad de Cheliábinsk, en los Urales, Rusia , le pidió el divorcio a su mujer —según informaron medios locales— debido a una discusión sobre las cualidades futbolísticas del jugador argentino Lionel Messi .

De acuerdo al periódico Argumenti i Fakti, el hombre celebró con mucho entusiasmo la victoria de la Selección de Argentina sobre Nigeria con lo que consiguió su pase a octavos de final del Mundial de Rusia , pero de igual manera recibió las burlas de su mujer.

"Desde el inicio del Mundial, se burlaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia", explicó el hincha de la Albiceleste.

"No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el vanidoso de Cristiano Ronaldo , la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis pertenencias y me fui para siempre", agregó el identificado como Arsen.

La fuerte discusión provocó que al día siguiente el hombre solicitará oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil.

Con Argentina eliminada del Mundial Rusia 2018 ¿la pareja, que se conoció en un bar de Cheliábinsk durante uno de los partidos del Mundial de 2002, podrá reconciliarse?