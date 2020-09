Reportuit

¿Será, esta imagen, el motivo para hacer un nuevo meme de McKayla? La recordada gimnasta olímpica McKayla Maroney, quien se hizo famosa por el gesto de "no me impresiona" durante los Juegos Olímpicos Londres 2012, recreó la imagen pero, esta vez, nada menos que con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

La imagen fue captada el jueves durante una reunión que mantuvo el mandatario con el comité olímpico que representó a Estados Unidos en las olimpiadas de verano. Maroney tuiteó, el jueves, sobre hacer el gesto con el presidente.





Did I just do the Not Impressed face with the President..?

— McKayla Maroney (@McKaylaMaroney) noviembre 15, 2012

Este sábado, la cuenta de Twitter de la Casa Blanca difundió la esperada imagen entre McKayla y Obama.





RT mckaylamaroney Did I just do the Not Impressed face with the President..? // Yes. twitter.com/whitehouse/sta…