Juan Sheput: “El fujimorismo debe asumir responsabilidad sobre interpelación a Carlos Basombrío”

Luego de que Fuerza Popular confirmara que presentará la primera semana de junio la moción para interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, el vocero alterno de la bancada oficialista, Juan Sheput, pidió que la oposición asuma también la responsabilidad política sobre esta interpelación.

"Hay predisposición del Ejecutivo para ir al Congreso y absolver las preguntas del fujimorismo. Ahora, creo que ellos también deberían responder a la sociedad por interpelar a un ministro que saben que está trabajando para mejorar los estándares de seguridad", declaró a Perú21 el legislador oficialista.

Respecto a los rumores de una eventual censura contra el titular del Interior, Juan Sheput prefirió no pronunciarse aunque dijo saber que algunos de sus colegas fujimoristas no apoyarían esta postura.

"El fujimorismo tendrá que asumir la responsabilidad política sobre estas interpelaciones. Aunque prefiero no adelantarme al tema, he escuchado que algunos colegas de Fuerza Popular no quieren optar el camino de la censura. Reconozco el derecho de la oposición a interpelar", puntualizó el oficialista.

Por ahora la moción para interpelar al ministro del Interior cuenta con, además de los votos fujimoristas, el apoyo de la Célula Parlamentaria Aprista.