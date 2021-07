Reportuit

Los miembros de L'Alliance Vita, grupo que se manifestó este miércoles en varias ciudades de Francia en contra del matrimonio homosexual y el aborto, se llevaron una gran sorpresa durante uno de su actos en una plaza de Marsella.

Dos chicas de 17 y 19 años, que han reconocido no ser homosexuales, avanzaron hasta donde estaba la manifestación, se colocaron frente a ella y se besaron frente a la mirada atónita y de rechazo de quienes están en contra de un proyecto de ley que permitiría el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales en Francia, según informó Gérard Julien, fotógrafo de la agencia AFP, a través de su blog.

¿Por qué las dos mujeres se darían un beso si no son homosexuales? Según declararon a las revista Tetu, no hay que ser homosexual para estar a favor del matrimonio gay. "Estoy a favor de lo que esos manifestantes no quieren", declaró una de las muchachas.

Beso de Marsella se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales y la foto captada por Julien ha sido compartida por miles de personas.