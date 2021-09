Facebook reveló las 10 canciones más escuchadas por sus usuarios a lo largo del año que se acaba.

El primer lugar de la lista le pertenece a We are young de Fun que, como la mayoría de videos en el ránking, tiene más de un viral circulando por las redes.

El popular tema Call Me Maybe de la canadiense Carly Rae Jepsen está en el tercer lugar y What makes you beautiful de la exitosa banda juvenil One Direction en el cuarto.

Lo que sorprende es la ausencia del Gangnam Style que, si bien logró uno de los primeros lugares en la lista de memes más usados, no pudo figurar entre los singles del año.