Diversos estudios científicos aseguran que 1,5 millones de animales mueren al año por consumir desechos plásticos y este problema podría agravarse si seguimos actuando como este turista chino que generó indignación en YouTube por la irresponsabilidad de alimentar a un hipopótamos con plástico.

Según el medio RT, en un zoológico del país oriental, ubicado en la ciudad de Nanchang, no está prohibido dar comida a los animales, pero luego de ver este video de YouTube, no pensarás igual.



Resulta que un turista cuya identidad no ha sido revelada, decidió ir más allá y le arrojó una bolsa de plástico con popcorn a un hipopótamo que se lo come de un bocado.

Todo comenzó cuando el hombre de polo blanco toma como algo divertido estar cerca al mamífero que se encuentra expectante en una pequeña laguna recreada por el zoológico. La persona que lo graba se ríe por momentos junto con él, que comienza a tirar de a pocos unas palomitas de maíz que el animal no duda en comer.

Conforme avanza el video de YouTube, se observa que el hombre no tiene reparos en arrojarle la bolsa entera de plástico con el popcorn en su interior. En ese instante, el joven estalla de risas y el animal no hace otra cosa que comerse lo que le acaban de dar.

El hecho, que tuvo como fecha este último miércoles, no tardó en tener el rechazo de miles de personas en contra del maltrato animal. Además, el mismo zoológico ha detallado que el hombre ha violado las reglas del parque puesto que acercó demasiado al recinto en el que se encontraba el hipopótamo.

Por fortuna el animal se encuentra bien y el plástico que tragó no le generó ni un problema en su salud. No obstante, se ha reportado el caso a la Policía para que el sujeto sea sancionado.