YouTube viral: niña se gana la admiración del mundo tras interpretar 'Nessun Dorma' en America's Got Talent

Su actuación fue tan aplaudida como la de la británica Susan Boyle hace algunos años. Su voz cautivó y dejó sin palabras a Simon Cowell y el resto de jurados. El público no pudo dejar de emocionarse con cada frase y aplaudir a más no poder al terminar de cantar. Todo ese remolino de emociones fueron producidas por Emanne Beasha, una niña de 10 años que es la nueva revelación del reality show 'America's Got Talent'. Su participación fue compartida en YouTube.

Luciendo un vestido rojo y con el cabello suelto apareció para apoderarse del escenario con su impresionante talento. Originaria de Northport, Florida, llegó acompañada por su madre y llevando a la grabación a ‘Unique’ un unicornio de peluche que, según dijo, le traía mucha suerte y sería su amuleto.

El tema elegido para audicionar en 'America's Got Talent' fue el aria "Nessun Dorma" que encajó perfectamente con su extraordinaria voz, la misma que muchos dudaron que saldría de tan inocente niña.

Los jueces Simon Cowell, Howie Mandel, Gabrielle Union y Julianne Hough de seguro no esperaron vivir este momento en plena grabación. En el video compartido en YouTube se puede ver cómo quedaron inmortalizados todos sus gestos y lágrimas mientras la escuchaban cantar. El público la ovacionó mientras ella demostraba que el escenario era suyo.

Los encargados de decidir si pasaba a la siguiente etapa de 'America's Got Talent' no lo pensaron dos veces, pues sentían que tenían a una artista consagrada frente a sus ojos. Emanne Beasha, con solo 10 años, recibió la aceptación unánime de todos.

"En serio, fue increíble. Qué persona más maravillosa. Tu papá tiene el mejor trabajo del mundo. Debe ser un heladero mágico. Y luego llegas tú y haces esto. Eres completamente fantástica", dijo Simon Cowell.

Antes de retirarse del escenario, los jueces le dijeron a la pequeña Emanne Beasha, quien tiene dos hermanos varones y creció rodeada de muchos momentos inolvidables en la tienda de helados de su papá, que se volvería famosa y no se equivocaron pues el video de su audición ha batido recórds de reproducciones en YouTube (más de 1 millón de visualizaciones). Sin duda, ahí se inició su camino al estrellato y ahora buscará sorprender a todo Estados Unidos con su talento.