¡La realidad supera a la ficción! Netflix lanzó en marzo un teaser sobre la serie de Luis Miguel llamado: 'El mejor regalo'. En el clip se puede apreciar al actor manifestar que su "mejor regalo sería ver a su madre". Dichas declaraciones fueron tomadas del programa 'Otro Rollo' en el 2003. El video puede ser apreciado en YouTube .



Miles de fanáticos de Luis Miguel indicaron que no les parecía correcto que el teaser promocional correspondiera a un episodio tan triste en la vida de 'El Sol de México'. En el clip de YouTube se observa que Luis Miguel tiene un nudo en la garganta al ser interrogado por Adal Ramones en 'Otro Rollo' .

En el clip de YouTube se escucha a Adal Ramones preguntarle a Luis Miguel sobre un deseo para Navidad. "¿Qué le pedirías a Santa por Navidad?", pregunta el conductor de 'Otro Rollo'. "Volver a ver a mi madre", contesta tajante el cantante.



"Sería el regalo de mi vida. Eso me ayudaría mucho a mí y a mi alma. Es importante eso", sentencia Luis Miguel en la entrevista que se viene viralizando en YouTube .



En aquella ocasión, Adal Ramones viajó a Acapulco a entrevistar a Luis Miguel con motivo del lanzamiento de su disco '33'. La tremenda entrevista fue emitida en el programa ' Otro Rollo' y quedó grabada en YouTube para la historia.



¿Qué sucedió con la madre de Luis Miguel?



La última vez que Marcela Basteri apareció en público fue en 1986, en un concierto de Luis Miguel , donde él le cantó una emotiva canción. Después de eso se presume que viajó a España y jamás se supo nada de ella. Existen decenas de teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri en YouTube .

El episodio 10 de 'Luis Miguel, la serie' revivió las teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri en las redes sociales como Facebook y YouTube . Javier León Herrera, autor del libro en el está basada la ficción d e Netflix , reveló a Infobae sobre el triste final que tuvo la madre de 'El Sol de México'.



"Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales. Como yo siempre he dicho, los detalles a los que pude llegar por la investigación en su momento dado y confrontados ahora más recientemente es algo que, si lo hubiera querido contar, lo hubiera contado en el libro. Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso", afirmó Javier León Herrera en entrevista al portal argentino Infobae. Mira el tremendo video viral de YouTube .