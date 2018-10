Lo que debía ser la simple prueba de un vehículo terminó convirtiéndose en una pesadilla para los protagonistas de un accidente ocurrido en un local automotriz de Argentina. La grabación de lo ocurrido se compartió en YouTube y no tardó en hacerse viral.

El hecho ocurrió luego de que una mujer llegara al establecimiento y pidiera saber "cómo sonaba el motor" de un coche que llamó su atención. Como no podía ser de otra manera, los vendedores le ofrecieron ponerse tras el volante, pero cuando giró las llaves no llegó a darse cuenta de que el vehículo no estaba detenido con el freno de mano, sino que había sido dejado en primera.

Lo anterior ocasionó un desafortunado incidente que preocupó a miles de usuarios en YouTube. Y es que, tal como se puede ver en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, la mujer terminó destrozando el vidrio templado exterior de la tienda y atropellando a dos transeúntes.

Uno de estos terminó debajo del auto, pero tras recibir atención médica rápidamente se reveló que ninguno sufrió heridas de gravedad.

Testigos del hecho mencionaron que la conductora también saltó un escalón de la vereda y producto de la caída chocó contra otro coche estacionado cerca. El hecho causó diversas reacciones entre los usuarios de YouTube.

Se dio a conocer que la aseguradora del establecimiento se hará cargo de los gastos que provocaron el incidente. Y es que la mayoría de estos negocios cuentan con un servicio especializado que cubre este tipo de incidentes.

