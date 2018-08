YouTube viral

¿Te imaginas pedir un Uber y que una carretera pase por ti? Pues esto es una realidad en Michigan, Estados Unidos, donde un video viral de YouTube muestra cómo un joven amish sorprende a sus pasajeros al llevarlos con el tradicional método de transporte.

Según la televisora WWMT, cuyo reportaje en video ya es viral en YouTube, Tim Hochstedler empezó a ofrecer paseos en taxi alrededor de su ciudad natal, Colon, en su carruaje tirado por caballos, al que bautizó como "Amish Uber".

Los recorridos solo cuestan cinco dólares, así que son mucho más baratos que los viajes en los Uber convencionales. La única condición para que abordes su unidad es que debes encontrarlo en la calle, ya que no usa la mencionada aplicación.

Hochstedler no está oficialmente afiliado a Uber, ya que no tiene un smartphone debido a que su religión no le permite usar tecnología pero es un empresario inteligente que conoce el poder de una marca.

Si bien la mayoría de las personas que usan su servicio provienen de otras ciudades de Estados Unidos, el joven protagonista del video viral de YouTube manifestó que algunos son simplemente residentes locales que solo buscan llegar a sus casas.