Para no creerlo. Los fanáticos de 'Star Wars' pueden estar contentos, y es que, en menos de 4 días, el último tráiler de 'Star Wars: The Last Jedi' ya tiene casi 30 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe resaltar que el adelanto de la nueva película de la saga espacial también ha logrado otros millones de reproducciones más debido a su publicación en Facebook, Twitter y otras redes sociales.

En la página oficial de 'Star Wars Latinoamerica' en Facebook, el tráiler tiene más de 3 millones de reproducciones, y se estima en que la página estadounidense tenga alrededor de 10 millones.

Esta entrega, dirigida por Rian Johnson, mostrará a 'Rey', encarnada por Daisy Ridley, entrenando con el maestro 'Jedi', 'Luke Skywalker', encarnado por Mark Hamill.

Ellos se encontrarán en el planeta Ahch-To, donde la heroína intentará convencer a Skywalker para que se una a la batalla entre la 'Resistencia' y la 'Primera Orden'. Si aún no has visto el tráiler, puedes verlo a continuación: