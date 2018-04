Un video recientemente publicado en YouTube , muestra imágenes inéditas de un viejo spot que todo amante de ' Batman ' del fallecido actor Adam west amará.

Se trata de una secuencia en la que 'Batman' enseña a los niños de Londres a cruzar la pista y evitar accidentes de tránsito. Totalmente actuado con su peculiar estilo propio de los años 60, informa Cine Premiere.

Estas imágenes fueron descubiertas por la compañía inglesa Kaleidoscope, que se especializa en buscar segmentos de televisión perdidos en la historia. De esta forma encontraron esta joya para los fans de la saga de 'Batman' que era interpretado por el actor Adam West, quien falleció el 9 de junio de 2017.

Este 'baticonsejo' fue grabado en mayo de 1967 y se trasmitió de forma oficial hace unos días en la Universidad de Birmingham, 50 años después de que se emitiera en la televisión inglesa por primera vez.

¡Santas cápsulas del tiempo! Revelan inédito clip de Adam West como 'Batman'. (YouTube/Sam Murray)

Además, este 'bativideo' es parte de una campaña que la compañía inglesa a puesto en marcha con el objetivo de encontrar 100 clips perdidos de la televisión. Hasta el momento han logrado encontrar segmentos de 'Doctor Who', la serie inglesa 'The Avengers', 'Top of the Pops' y a Mark Eden como 'Marco Polo'.