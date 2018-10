En uno de esos extraños giros del destino, el sitio de videos para adultos, Pornhub , vio un aumento en su tráfico de visitas durante la interrupción, la noche del martes, de YouTube .

Esta sería una posible respuesta al enigma de lo que los usuarios de Internet ven cuando no pueden acceder a los videos de gatos o los documentales del youtuber Jake Paul.

Según los datos publicados por la misma Pornhub, el sitio tuvo una oleada de tráfico adicional el martes por la noche. El tráfico aumentó a 12% por encima de lo normal alrededor de las 9:00 pm. hora local, cuando se informó ampliamente la interrupción del servicio de YouTube. Y tuvo un aumento del 21% sobre el tráfico normal alrededor de las 10:00 pm.

Pornhub aumentó su tráfico de visitas luego de la caída de YouTube Pornhub aumentó su tráfico de visitas luego de la caída de YouTube. (Pornhub)

El tráfico descendió precipitadamente una vez que se restauró el servicio de YouTube, bajando a cifras ligeramente inferiores a la media alrededor de la medianoche, mientras que el mundo volvía a los videos de gatos, Taylor Swift o perros patinando.

No se sabe si ese pico fue causado únicamente por la interrupción de YouTube, podría ser un caso en el que la correlación no sea igual a la causalidad. Aún así, dados los tiempos oscuros en los que vivimos, no es extraño suponer que la gente usó esa interrupción para tomarse un descanso y soltarse un poco.