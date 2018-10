Hoy 23 de octubre se cumplen 20 años de ' Baby one more time ', el primer single de Britney Spears . La canción, compuesta por Max Martin y producida por Martin y Rami Yacoub desde los estudios Cheiron de Estocolmo, cosechó un éxito arrasador.

Fue número uno en al menos 18 países, fue la más vendida de 1999 en Reino Unido, la quinta en Estados Unidos y es, en definitiva, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

Dos décadas después, es un clásico colosal, como demuestran sus millonarias cifras en las plataformas de streaming, y refleja su reciente aparición en la letra de ‘1999’ de Charli XCX y Troye Sivan, además de cualquier fiesta con guitarra que se precie.

Según señalan muchos críticos de la industria, con esa canción murió musicalmente la década de los 90 y empezaron muchas cosas: la era de la dominación de Max Martin y los otros überproductores nórdicos.

Inició, además, un nuevo sonido comercial que mezclaba bases R&B con melodías pop y la idea de que una estrella de la música es fundamentalmente una mujer muy joven que está ahí, a la vista para que la se (sobre) analice desde todos los ángulos.

La canción se grabó en marzo de 1998 en los estudios Cheiron de Estocolmo y Spears la testó durante todo el verano en un tour alejado de los medios que la llevó por 26 centros comerciales.

El videoclip fue rodado por Nigel Dick, un veterano de la industria, frente a la reticencia de sus colegas, que no entendían que hacía trabajando para una niña. Spears pensó en el traje de colegiala y en anudarse la camisa por encima del ombligo.

La nueva ropa se adquirió a toda prisa en un K-mart cercano y, aún en la actualidad, sigue formando parte de fiestas de Halloween y del vestuario de antros de strip tease de todo el mundo.



Esa capacidad tan clarividente que todo el mundo atribuye a Spears, que entonces tenía 16 años, se contradice en parte con las ideas que ella misma albergaba sobre su carrera.

Antes de grabar 'Baby one more time', pasó la noche despierta y escuchando Tainted Love, de Soft Cell. Sin quererlo, inauguró así no sólo una forma de cantar sino una forma de hablar: el llamado vocal fry, un ronroneo que se asocia con el habla femenina, con mucha expresividad y pocas luces.

A pesar de todas las facetas que Britney Spears ha demostrado siempre refleja lo gran diva que es. Su música transcenderá fronteras y quedará en los corazones de sus seguidores.