Su canal es seguido por más de 128 mil personas que anhelan viajar como ellas y, sobre todo, tener su virtud: gastar lo mínimo en grandes experiencias. Esta vez, las 'Misias pero viajeras' pisaron tierras moscovitas para alentar a la bicolor y vivir de cerca el Mundial 2018 .



Se trata de las 'youtubers' Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor , quienes publicaron un video donde dieron los detalles de su económico viaje. "Nos sentimos incondicionales (...) estamos aquí como sea y contra todo, para apoyar a nuestro país. Estamos muy felices de compartirles esta experiencia a través de la cámara" , refiere Daniela.



"Sabemos que venir hasta acá no es tan fácil y que hay mucha gente que se quedó con muchas ganas de venir, porque no llegaron al presupuesto o no le dieron permiso. Pero felizmente hay mucha cobertura del Mundial" , destaca Fátima.



Ambas han viajado de Ámsterdam a Moscú en un vuelo con escala que duró cerca de 21 horas. Entre los datos que dieron en el primer video desde Rusia, destaca la importancia del Fan ID y datos como que casi nadie habla inglés ni español, por lo que es necesario usar Google Traductor ; y que los taxis superan los 5 euros por persona en Uber Moscú .

Mira a continuación el video completo de su inolvidable travesía: