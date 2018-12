Internet le da muchas facilidades a los nuevos talentos audiovisuales. El Colectivo 360, grupo de jóvenes que promueve el arte, aprovechó la plataforma de YouTube para lanzar su serie '¿Por qué no seguiste?', que trata de visibilizar a la comunidad LGTBI y que ha tenido gran acogida por el público.

'¿Por qué no seguiste?' cuenta con 10 episodios, que han superado las 250 mil visitas en YouTube. Este proyecto nació con la iniciativa de presentar un corto por el Día del Orgullo Gay en el 2017. Ahora se ha vuelto una alternativa perfecta a Netflix o a las mismas series de esta plataforma.

Ozzy Perona es el director y guionista del proyecto. Él cuenta que la elaboración de la serie duró entre 6 y 8 meses para escribir el guion y grabar todas las escenas.

La trama de '¿Por qué no seguiste?' no solo se orienta a las relaciones LGTBI, sino también presenta problemas reales de la adolescencia. Pero el principal argumento de la obra es mostrar al público las dificultades con las que viven las personas de esta comunidad (LGTBI) en una sociedad que aún no acepta sus derechos por igual.

Joaquín y Daniel son los protagonistas de la historia. Todo sucede en un colegio donde ambos van descubriendo que tienen sentimientos por el otro. Esta es, sin duda, una opción diferente a todo lo que se muestra por YouTube a nivel nacional.