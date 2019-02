Intenta ‘robarle’ una sonrisa a perro y la ‘respuesta’ que obtiene de él causa furor en redes

Un video viral de YouTube ha dejado a miles de usuarios boquiabiertos por mostrar el momento en que una joven intenta ‘robarle’ una sonrisa a un perro y luego obtiene una insólita ‘respuesta’ de él. La escena fue registrada en una avenida ubicada en California, Estados Unidos (USA).

De acuerdo a la publicación realizada en YouTube, la joven, que iba a bordo de un automóvil, se percató que en un vehículo que pasaba al costado estaba un can parado en el asiento del copiloto, con su cabeza saliendo por la ventana.

Al mirarlo fijamente se dio cuenta que el animal tenía una cara de pocos amigos, pues estaba muy serio y por eso intentó que sonriera, tal y como se observa en el clip viral de YouTube.

Ella le decía “hola, perro” en reiteradas oportunidades, mostrándose amigable con él; sin embargo, el can no hacía ningún gesto, ocasionando que tanto ella como la persona que la acompañaba conduciendo el automóvil, se comenzaran a reír.

Lo único que hizo el animal se vio faltando poco para que culmine la grabación, siendo apenas un pequeño movimiento de cabeza para mirar hacia abajo, como si estuviera cansado.

"Íbamos conduciendo a casa después de una exposición canina y, de repente, notamos a este perro. Intentamos que sonriera durante 5 minutos, ¡pero nada funcionó!", se lee en la descripción del video viral compartido en YouTube.

Las imágenes difundidas en la plataforma de inmediato causaron asombro en los usuarios, quienes sostuvieron, en su gran mayoría, que tal vez el can no estaba de humor y que por ende no quería hacer nada que le digan. Aquí te dejamos el clip viral de YouTube para que lo aprecies.



