Un perro se volvió protagonista de un video viral en YouTube luego de ser grabado por su dueño en Texas, Estados Unidos mientras hacía el ‘Kiki Challenge’, un popular reto que circula en todas las redes sociales y que también es conocido como la ‘Chona Challenge’ o 'Shiggy Challenge’.

De acuerdo a las imágenes compartidas en YouTube , el can luce muy alegre mientras se mueve al ritmo del tema 'In My Feelings Challenge' del cantante estadounidense Drake.

Tal y como se ha visto últimamente, el ‘Kiki Challenge’ consiste en grabarse bajando de un auto en movimiento, lo que ha generado muchas críticas por lo peligroso que puede ser, para luego bailar por un determinado tiempo el mencionado tema de Drake.

Un perro de raza Border Collie llamado Supra no quiso ser mezquino al reto y se sumó a la fiebre de este accionar. El can tiene siete años y aparece en la grabación caminando sin problemas en dos patas por unos cuantos segundos con mucha actitud, como si se tratara de su canción favorita.

El animal, instantes después, se sube a una patineta y continúa avanzando muy cerca del auto de su dueño y es por eso que muchos usuarios señalan que Supra debería ganar el ‘Kiki Challenge’. El video compartido en YouTube ya cuenta con miles de reproducciones. Todo un viral que no debes dejar de ver.



