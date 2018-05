Un contundente golpe a la discriminación dejó Lupita Valero , representante de la provincia de Guerrero en el concurso de belleza 'Mexicana Universal 2018', luego de ser humillada por haber trabajado como mesera.

"He sufrido discriminación por ser mesera, me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superiores a mí", fue el inicio de su respuesta frente al escenario.



"Leí un comentario hace unos días donde decía: 'Todas se ven muy guapas pero a la de Guerrero se le notan los huaraches (sandalias) desde lejos'. Yo quiero decir que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien... Estoy orgullosa de lo que soy y de donde vengo", continuó la aspirante a la corona, de 22 años, al borde de las lágrimas.



La candidata también habló de su familia y de cuánto le ha costado llegar a cumplir sus sueños. "Vengo de una madre comerciante y de un padre cocinero que me inculcaron que cualquier trabajo mientras sea digno, es honrado, es respetable. Por este oficio de mesera pude pagar mi carrera universitaria... estoy a punto de titularme como ingeniera textil y diseño de modas" , manifestó a la audiencia.