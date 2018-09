Jamás imaginó que le ocurriría algo así. Una joven se volvió protagonista de un video viral de YouTube luego que fuera a correr con su perro al parque y terminara empapada tras ingresar a un lago. La divertida escena ocurrió en Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo al video viral compartido en el canal de YouTube ViralHog , la joven tenía a su mascota con una correa y estaban pasando por un lago donde había muchos patos. Es ahí donde el can se percató de ellos y no dudó en acercarse.

La protagonista del video viral de YouTube intentó detenerlo, pero debido a la gran fuerza del perro no lo consiguió y terminó resbalándose.

Pese a ello, el can no se detuvo y entró al lago, arrastrando a su dueña y haciendo que ingresara con él al agua. La persona que estaba grabando no pudo contener la risa al ver la escena.

El video viral de YouTube ha impactado a miles de usuarios, quienes calificaron el momento como “divertido”. Aquí te dejamos el clip para que lo aprecies.



