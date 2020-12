Un niño ecuatoriano se volvió viral luego que su maestra publicara el audio que le mandó por Whatsapp en el que le pide permiso porque su mascota estaba a punto de parir.

La profesora Nancy publicó un audio en el que uno de sus alumnos le pide que se le conceda permiso para entregar su tarea después debido a que “la Cuchi” estaba por parir y él se encontraba solo en casa.

“Profe Nancy, buenas tardes, no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora estará (en parto). Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo a la Cuchi. En cuanto acabe de parir le mando el deber. Gracias, chao, espero que me entienda”, se le escucha decir al pequeño.

El tierno altercado que el pequeño Juan tuvo, logró su objetivo, pues la maestra entendió que era un momento difícil y por eso le permitió entregar la tarea después.

Sin embargo, nadie esperaba que el audio se volvería viral, siendo compartido en las redes sociales, principalmente en la nueva Tik Tok.

Pese a que en un principio, miles de usuarios creyeron que el niño se refería a una perrita o gatita, resulta que “la cuchi” era en realidad una cerda de nombre Cindy que entró en labor de parto en la mañana, momento en el que el pequeño Juan estaba en clases. Por tal motivo, el niño tuvo que excusarse con su profesora.

Cindy logró parir a cinco cerditos machos y tres hembras, todos sanos gracias a la ayuda de su pequeño y responsable dueño, quien luego de ayudar a Cindy, regresó para entregar la tarea pendiente.

