La ex estrella de cine para adultos, Mia Khalifa , recibió su 'merecido' tras haber declarado que "no respeta a la WWE ". Además, dijo que la lucha libre no era un deporte real y hasta lo calificó como algo "vergonzoso".

La luchadora Thunder Rosa la sometió a un duro entrenamiento, para que conociera el régimen estricto por el que pasan los luchadores profesionales. La mayoría de pruebas constan de saltos, caídas, y golpes.

Pero fue la última prueba la que los amantes de la WWE esperaban. A manera de castigo por sus palabras, 'Thunder Rosa' le lanzó un duro golpe en los pechos que incluso la dejó en el piso.

Todo fue con el consentimiento de Mia, quien hasta compartió el momento en su cuenta de Instagram. No obstante, el dolor fue muy real y le hará pensarlo dos veces antes de criticar la lucha libre estadounidense.