Un delincuente intentó arrebatarle el celular a una chica sin saber que era luchadora. Algunos minutos después, terminó inmovilizado en el suelo a manos de su propia víctima. El suceso, captado en video por varios transeúntes, se ha vuelto viral en las redes sociales.

El pasado 10 de noviembre, Brisa, de 20 años, salía de su trabajo en el cruce de la avenida San Martín y Mitre, en el centro de Mar del Plata (Argentina), cuando un sujeto le quitó su celular y escapó; sin embargo, las personas que transitaban por el lugar escucharon sus gritos y lograron detener al ladrón.

Cuando lo alcanzó, la chica inmovilizó al delincuente con una maniobra de jiu-jitsu y le gritó bastante indignada por el hecho.“Anda a trabajar. Estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robes”, le dijo mientras lo sometía en el piso.

Todo terminó cuando llegó un equipo policial que esposó y se llevó al sujeto en un patrullero. Varias personas grabaron el momento y compartieron los videos en sus redes sociales.

“Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho”, dijo Brisa en conversación con un medio local.

