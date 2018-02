Continúa el escándalo amoroso entre el presidente del Rubio Ñu, de Paraguay , Antonio González y el ex jugador de dicho club, Bernardo Gabriel Caballero.

Ahora, el lateral izquierdo y su representante, Valentín Ozuna, salieron a contar su versión de lo sucedido.

El representante enfatizó que el dirigente y el jugador "no fueron pareja en ningún momento".

"No se le puede llamar relación cuando alguien te obliga a estar con él", sentenció Ozuna en conversación con radio La Unión. Aclaró, además, que mantiene una relación con el futbolista hace cinco años.

Sobre las fotos filtradas en Internet, el representante de Caballero indicó que estas eran de cuando el jugador tenía 18 años y que forma parte de una nueva maniobra de extorsión por parte del presidente de la institución futbolística.

En tanto, el jugador de 25 años criticó al presidente y agregó que esta conducta no la había tenido solamente con él.

"Me decía que nunca me iba a dar mi pase, me mencionaba lo de la foto y que no va a dejar que yo me vaya de ahí, me amenazaba. No sólo a mí, a otros jugadores también. Nos condicionaba. Decía que nos iba a promocionar y que nos iba a ver otro club. Pero nunca hizo eso. Al contrario, él mismo truncaba todo siempre", declaró al medio paraguayo.