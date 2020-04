¿Estabas esperando esta función desde hace mucho tiempo? WhatsApp es una de las aplicaciones que más ha crecido en descarga estos últimos días por la cuarentena a fin de evitar la expansión del coronavirus. Con el objetivo de poder mejorar su performance, la app ha decidido actualizarse y ya es posible abrir tus conversaciones en cualquier celular que tengas, sin necesidad tener que eliminarla de tu dispositivo principal.

Según WABeta Info, la versión 2.20.110 de WhatsApp para Android tiene esta novedad. La publicación menciona que cuando una persona inicia sesión desde otro smartphone, aparecerá una alerta en la que te informa que estás trabajando en otro celular.

“Device list change. Tap for more info” (Lista de dispositivos cambiada. Pulsa aquí para más información): Esto significa que han abierto o tú has abierto WhatsApp en otro terminal.

Este es el mensaje que aparece cuando inicias sesión en otro dispositivo. (Foto: WABeta Info)

Al igual que WhatsApp Web, se te mostrará en un listado el número total de smartphones en los que has abierto sesión, pero no solo eso, si ves un nombre extraño, podrás eliminarlo y hasta bloquear el acceso de una manera rápida y sin perder tus conversaciones.

Aunque es una medida polémica por cuidar nuestra privacidad, a algunos les parecerá bastante práctico, sobre todo si tienes más de un celular en tus manos.

Otra de las novedades que llegaría a WhatsApp es, tal como se viene anticipando, la opción de configurar la eliminación automática de mensajes, tal como se puede hacer en los chats secretos de Telegram.

Así se mostrará en tu dispositivo principal todas las sesiones que se han abierto en otros terminales. (Foto: WABeta Info)

En este sentido, sería posible enviar mensajes con fecha y hora de caducidad lo cual aseguraría que, pasado ese lapso, el contenido se eliminaría.

Esta opción se podría usar tanto para mensajes individuales así como intercambio de chats completos. En este último caso, de usar esa opción, se borraría automáticamente toda la conversación tras el cumplimiento del lapso establecido.

Estas funciones son apenas anticipos de lo que vendrá y ya se encuentran en algunos dispositivos Beta Tester. No hay fecha segura de implementación y lo cierto es que en algunos casos, las herramientas que se prueban en las versiones de prueba no siempre llegan a la versión final.