No es novedad que en casi todas las redes sociales está disponible los estados o historias y WhatsApp no es la excepción. Si tienes mucha curiosidad por saber que hacen diariamente tus familiares, amigos, ex o tu crush , pero no quieres dejar rastro, entonces aquí te enseñamos un truco para que nadie se dé cuenta.

Para lograr tu objetivo, no es necesario usar apps o mucho menos apagar tus datos, solo tienes que hacer exactamente lo mismo cuando no quieres que la gente sepa que leíste sus mensajes.

Tienes que irte a configuración o ajustes, luego a info. de la cuenta. Una vez ahí entra a privacidad, te vas a confirmación de lectura, desactivas la opción y listo, así nadie podrá ver que revisaste sus estados.

Para lograr tu objetivo, no es necesario usar apps o mucho menos apagar tus datos. Con este simple truco podrás ver los estados. (Foto: WhatsApp)

Pero es importante informar que al desactivar esta opción, tú tampoco podrás ver quiénes revisan tus historias que han publicado y si sientes curiosidad por saberlo, entonces vuelves activar la confirmación de lectura.

Otro truco que te damos es que puedes seleccionar quienes son las únicas personas que pueden ver tus estados.

Te vas nuevamente a configuración, cuenta, privacidad y donde dice estados puedes seleccionar que lo vean todos tus contactos, excepto alguna personas o puedes compartirlo solo con quien tú quieras.

Whatsapp tienes muchos trucos que seguramente no sabías y aquí poco a poco te iremos enseñando como sacarle provecho a esta app.