Si tienes un iPhone moderno, esto no es una novedad para ti. Pero si tu equipo móvil funciona con Android, debes comenzar a celebrar. Según anuncia WABetaInfo (wabetainfo.com), muy pronto los usuarios de sistema operativo de Google podrán disfrutar de la característica de reproducir videos ( YouTube e Instagram) como pequeñas ventanas flotantes en el chat de WhatsApp.

Desde hace un tiempo, los usuarios de WhatsApp que disfrutan el servicio con el sistema operativo iOS (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7 e iPhone 7 Plus, iPhone 8, Iphone 8 Plus y iPhone X) ya pueden contar con el modo Picture in Picture, el cual les permite reproducir videos y a la vez, seguir conversando a través de la app de mensajería.

¿Qué cambios se vienen? Según cuenta la gente de WABetaInfo, ahora el modo Picture in Picture podrá ser disfrutado por la totalidad de los usuarios: iOS y Android. La página también dio a conoce runa noticia poco conocida hasta ahora. En la versión 8.0 del sistema operativo de Google, este modo está incluido de forma nativa en la plataforma.

¿Qué significa? La opción aún no está habilitada por no defecto ni puede ser activada. Sin embargo, se sabe que la última versión beta de WhatsApp - liberada hace poco en Google Play- tiene escondido en su código de funcionalidad la opción y si se realizan ciertas modificaciones podría funcionar sin mayor problema.

Por tal razón, es muy probable que dentro de pronto se podrá disfrutar de esta esperada herramienta en WhatsApp.



De principio, el modo Picture in Picture en WhatsApp funcionará con videos de YouTube e Instagram. Más adelante se estaría planeando añadir soporte para otras plataformas.

¿Cómo se utilizaría? Para llegar a reproducir los videos de YouTube e Instagram en una ventana flotante mientras se sigue chateando en WhatsApp solo habría que pulsar el botón "Play" que aparecerá sobre la miniatura del video. De esta forma, el clip se reproducirá en una esquina de la pantalla, con la opción de que el usuario lo mueva u oculte.



En la página "andro4all.com" se anunció que los primeros en contar con esta opción serían los usuarios que integran el programa beta. En el siguiente video podemos ver cómo funcionará el Picture in Picture para los Android en Whatsapp.