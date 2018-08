WhatsApp: Administra mejor tu espacio de almacenamiento sabiendo el tamaño de tus archivos 

A partir del 12 de noviembre, las copias de seguridad de WhatsApp dejarán de ocupar espacio en la nube de Google Drive y para evitar la pérdida de la información almacenada, el servicio de mensajería instantánea recomienda realizar respaldos de manera manual antes de la fecha mencionada. Pero, ¿es posible saber el tamaño de los mensajes y archivos para administrar mejor nuestro espacio? La respuesta es: sí, y aquí te enseñamos cómo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que si no conocemos realmente cuántos archivos multimedia hemos intercambiado a lo largo de las conversaciones individuales o grupales que mantenemos con nuestros contactos, no podremos tener consciencia de la memoria que ocupa WhatsApp en nuestro teléfono móvil y más aún si este no dispone de mucha capacidad de almacenamiento.

Por suerte, WhatsApp nos permite conocer el tamaño exacto de los mensajes que hemos enviado y recibido y borrar aquello que menos nos interese. Solo tenemos que ingresar a la pestaña “Ajustes”, “Datos y almacenamiento” y “Uso de datos”, donde tendremos la posibilidad de ver cuántos datos hemos enviado y recibido a través de mensajes y archivos. También podemos ver lo que hemos consumido en llamadas enviadas y recibidas.

Por otro lado, si quieres ver exactamente cuánta memoria nos ocupa un contacto o grupo en particular, en la pestaña “Datos y almacenamiento” selecciona “Uso de almacenamiento”, que te permitirá ver, por orden de tamaño, cuánto espacio en nuestro smartphone nos ocupa cada conversación, así como los archivos multimedia que hemos pasado o nos han enviado vía WhatsApp.

Tomando en cuenta estos sencillos pasos, podemos realizar una limpieza de archivos antiguos que no queremos e incluso, optar por vaciar o eliminar un chat grupal de WhatsApp en el que suelen intercambiar archivos de todo tipo que ocupa gran cantidad de memoria de nuestros dispositivos. Además, nos ayudará a administrar mejor las copias de seguridad que subamos manualmente de forma periódica a Google Drive.