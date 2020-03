¿Te estás quedando en casa? Muchas personas están acatando la orden de inamovilidad para evitar mayor expansión del coronavirus en todo el mundo. Diversos países, en estos momentos, acatan la denominada cuarentena o aislamiento obligatorio. Si eres una de las personas que se encuentra en casa y no sabe qué hacer, te mostramos un pequeño juego que se ha vuelto popular en WhatsApp.

Se trata de ‘adivinar películas’ y ha sido creado por los usuarios de WhatsApp con la finalidad de no aburrirse demasiado estando en el hogar. Si deseas empezar a jugar luego de tu jornada de teletrabajo, entonces esto es lo que tienes que saber.

Si bien el acertijo no es para nada nuevo, en estos días de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, volvió a viralizarse por la aplicación de mensajería rápida más usada.

Este es listado de películas que puedes enviarle a tus contactos en WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

¿Cómo se juega? Es bastante sencillo. Tan solo deberás enviar a un usuario o un grupo un listado con 60 items. Cada punto incluye una serie de emojis y el desafío es adivinar la película codificada en esas imágenes.

Cada vez que intentes adivinar una película, generarás un punto que serpa contabilizado por la otra persona a fin de compartirlas en sus estados de WhatsApp.

Este pequeño entretenimiento también ha hecho su arribo en Twitter, lugar donde también se pueden hacer listados más cortos para adivinar a qué película pertenecen los emojis.

Recuerda que esta es una actividad sana y no se convierte en spam ni en ‘fake news’ pues se usan todos los recursos que tiene la aplicación de mensajería en sus chats. No deberás compartir a más de 5 personas pues WhatsApp ya no te permitirá reenviar el mensaje hasta después de pasada las 24 horas.