Una de las cosas que pueden ayudar a realizar clases. Muchas personas en el mundo están realizando una cuarentena obligatoria como parte de las medidas adoptadas por sus gobiernos a fin de que no se expanda el virus covid-19, conocido también como el coronavirus. Es por ello que usuarios están usando diversas redes sociales para poder comunicarse, una de ellas es WhatsApp.

A través de WhatsApp cualquier persona que tenga un número puede realizar llamadas y videollamadas, así como enviar fotos, videos, entre otro tipo de contenido multimedia. Esta también se ha convertido en una herramienta para todos los docentes a fin de compartir información para que sus alumnos no pierdan clases.

SI bien el periodo de cuarentena obligatoria dura alrededor de 14 días, no necesariamente significa que paralicen las actividades laborales, es por ello que se adoptó el modelo del teletrabajo.

Si no tienes el teléfono de todos tus alumnos, puedes compartir el enlace del chat de WhatsApp por sus correos electrónicos. (Foto: WhatsApp)

¿Cómo hace un profesor para dictar clases por WhatsApp? Para ello la compañía que ahora pertenece a Facebook ha lanzado una serie de recomendaciones para que esto se lleve a cabo sin ninguna interferencia.

Una de los tips es que Si no tienes los números de teléfono de tus estudiantes, puedes crear un enlace universal que estos puedan usar para iniciar un chat privado contigo mediante WhatsApp. Comparte el enlace por email, tu página de Facebook o cualquier otro canal no público que uses con frecuencia. Con ello tendrás a todos tus alumnos conectados.

Si la clase la dictaste por algún chat como es el caso de Zoom. Sin embargo, al tratarse de compartir un contenido es mejor hacerlo por el chat de WhatsApp. Recuerda que una de las características de las conversaciones grupales es que solo puedes restringir que hablen los administradores. De modo tal que puedes mandar un documento de la clase a fin de que este no se pierda.

Otro apartado que comparte WhatsApp es que puedes compartir lecciones usando tanto mensajes de texto como mensajes de voz. Facilita la discusión entre los estudiantes como lo harías en persona.

Recuerda que si tienes alguna duda sobre cómo utilizar WhatsApp para dictar clases, se espera que la aplicación pueda mejorar su plataforma y así poder ejecutar videoconferencias con más de 4 personas a la vez. Además puedes hacer tus consultas o aportes en la web de la compañía.}