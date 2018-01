NO. @ZARA no está regalando tarjetas descuento de 500€ por contestar preguntas y compartir con tus contactos de Whatsapp.



No distribuyen códigos o cupones: lo han desmentido en otras ocasiones similares.



Más bulos en https://t.co/lJOOclmXZcpic.twitter.com/wmQAJQDqpV