¡Gran gesto! YouTube se ha convertido en una plataforma que en los últimos tiempos ha sido cuna de unos personajes parecidos a las estrellas de rock: los youtubers. Los hay buenos y los hay otros no tan buenos, como en todo en la vida. Pero hay algunos que han aprovechado su posición para ayudar a los que más lo necesitan, sobre todo cuando la pandemia por el COVID-19 azota a millones en el mundo.

Es por eso que ante esta situación un youtuber de México llamado Scott Adrián Moreno, también conocido como “Scott Traveling”, decidió rifar dos de sus autos para recaudar dinero y así comprar tanques de oxígeno para las personas que estén padeciendo de COVID-19 y no puedan acceder a uno. Moreno tiene 600 mil suscriptores y en sus videos viaja por el mundo realizando distintas actividades.

El youtuber hizo el anuncio de la rifa a través de su Facebook: “La situación está muy difícil, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar. La vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien. Sé que me van a criticar por las rifas como siempre, pero con las críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”.

El youtuber añadió que la situación lo hacía sentirse “intranquilo” y no podía conciliar el sueño durante los últimos días “pensando en que hay personas que están perdiendo familiares”. También lanzó, unos días después, un video hablando sobre la situación y explicando la dinámica de la rifa. “Las cosas materiales se recuperan, pero las personas jamás”, concluyó Scott desde sus redes sociales.