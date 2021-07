Los reportes en vivo muestran toda clase de sucesos en tiempo real, pero muchas veces las cosas que ocurren en el fondo llaman la atención más que el hecho en sí. Eso fue lo que precisamente le ocurrió a un reportero en Israel, cuyo informe de una manifestación fue invadido por un mago y que quedó inmortalizado en un video viral replicado en más de una red social.

En las imágenes, publicadas originalmente en Reddit bajo el título “He has always been waiting for this live performance” (“Siempre estuvo esperando por esta presentación en vivo” traducido al español), se observa a un hombre mostrando su talento para la prestidigitación aprovechando que las cámaras de Channel 13 se encontraban en el lugar para reportar sobre una manifestación.

El protagonista del video viral, que luce una camiseta de color rojo, aparece por encima del hombro derecho del reportero sosteniendo un mazo de cartas y jugando con ellas, haciéndolas aparecer y desaparecer de varias formas. Como gran final de su improvisado espectáculo, el mago hizo que emanaran de su propia de boca y salió de cuadro caminando hacia un lado.

Fue tal la confianza desplegada en sus expresiones faciales y su postura frente a cámara del prestidigitador para culminar su presentación que en redes sociales no tardaron en alabar su presencia escénica, al punto que muchos de ellos comenzaron a preguntar cómo se llamaba para ver si encontraban más trucos de magia realizados por él o si se dedicaba a esto para ganarse la vida.

