La influencer mexicana Yeri Mua no para de protagonizar escándalos, pues solo a unas horas de confesar que orinó en un carro alegórico del carnaval al que fue invitada, la tiktoker se convirtió en tendencia debido a que se negó a devolver el dinero que una seguidora suya transfirió por accidente a su cuenta bancaria.

A través de un video de Facebook, la mujer de nombre Arlette Onofre explicó que antes era seguidora de Yeri Mua, así que cuando estaba concursando para ser reina del Carnaval en Veracruz hizo unas transferencias porque supuestamente cada peso que le enviaran era un voto.

“Era fan de Yeri Mua, y digo era porque ya no me agrada, me molestó todo lo que le hizo al Paponas (exnovio). Entonces, cuando ella andaba para reina del Carnaval (de Veracruz), por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso eran votos”, explicó.

La seguidora explicó que nunca borró la cuenta bancaria de su aplicación del banco y cuando tuvo que hacer una transferencia para su esposo envió por error a la influencer.

“Siempre la dejé ahí, nunca pensé que me iba a equivocar. ¿Qué pasó? El lunes le dije a mi esposo que tenía dinero en mi tarjeta, te voy a transferir mil 400 pesos a tu cuenta para ir al cajero y sacarlos. En vez de transferir a la cuenta de mi esposo me equivoqué y le mandé a la cuenta de Yeri Mua, la que tenía registrada”, expresó.

Yeri Mua se niega a devolver el dinero

Por su parte, Yeri Mua conoció la historia por medio de un live en sus redes sociales en el que Arlette se conectó para contarle lo ocurrido pidiendo el regreso del dinero, sin embargo, se llevó una sorpresa tras la respuesta de la influencer.

“Yo ya no tengo acceso a esa cuenta. No tengo manera de regresar ese dinero porque no tengo el acceso. Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolverlo porque no puedo hacer nada. Si la tuviera, te la regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso”, enfatizó Yeri Mua.

