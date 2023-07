Cansada de no encontrar pareja, la abogada estadounidense Eve Tilley-Coulson decidió anunciar una gran recompensa para quien le ayude a encontrar esposo. Su inusual pedido, como era de esperarse, se hizo viral en las redes sociales.

Eve cuenta que intentó encontrar pareja en varios lugares, pero sin éxito. Buscó en bares, en el trabajo, la universidad e incluso en lugares tan inusuales como la iglesia, pero sin respuestas positivas. Comenta que los hombres en las Apps de citas no buscan nada serio y en la vida real tienen problemas para acercarse.

Entonces, decidió probar de una manera poco ortodoxa.

La letrada, a través de su cuenta de TikTok, publicó un video donde dijo que pagaría 5.000 dólares a cualquier persona que le consiga un marido y en tan solo unos minutos el video recibió un millón de visitas.

“Hace un tiempo les dije a mis amigos que les pagaría 5.000 dólares si me presentaban a mi esposo ‘y pensé, ¿por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré cinco mil dólares’”, “, narró Tilley-Coulson a The New York Post.

Ha recibido un sinfín de ofertas de personas intermediarias que buscan cobrar la recompensa, pero aún no ha tenido ninguna cita.





Los requisitos de Eve Tilley-Coulson

Para quienes deseen postular a alguien, debe tener en cuenta primero que la abogada ha planteado varios requisitos para los futuros postulantes: no estar casado ni divorciado, tener entre 27 a 40 años, tener “un ingenioso sentido del humor”, ser apasionado de los deportes, los animales y los niños.

“El único requisito físico real que tengo es que debe ser alto porque yo soy alta”, agregó Eve, quien mide 1,79 metros.