En el Reino Unido, la historia de Lizzy Jade Groombridge no pasa desapercibida. Tampoco sus casi dos metros y menos la historia de amor que se ha hecho viral en las redes sociales.

La joven de 29 años mide poco más de 1 metro 90 y su historia de superación la ha contando en sus cuentas de Instagram y en TikTok, donde narra lo difícil que ha sido encontrar pareja debido a su tamaño.

Pero fueron las misma redes sociales que le dieron un impulso de seguridad para aceptarse tal y como es.

“No fue hasta que me construí en las redes sociales que comencé a sentirme segura de mí misma y me notaron positivamente por mi estatura”, dijo a New York Post.

Ahora encontró el amor en un electricista un año mayor que ella y 18 centímetros más pequeño. Se trata de James Hitchens y ambos desafían los convencionalismos que rodean a las relaciones de pareja.

“James y yo a menudo recibimos miradas de otras personas en la calle y muchas preguntas sobre nuestra diferencia de altura”, expresó Groombridge.

Pero también tuvo momentos duros, sobre todo en la adolescencia.

“Siempre fui la persona más alta en mis años escolares, incluidos todos los niños de mis clases (...) Alrededor de los 15, ya había alcanzado los 6 pies de altura, lo que siempre me hizo sentir diferente y no tan femenina como las otras chicas”, agregó.

Indicó que la sociedad asume que los hombres deben ser más grandes que sus parejas y por ello durante mucho tiempo su vida amorosa estuvo afectada debido a la inseguridad que le generaba.

“Los hombres reaccionarían sintiéndose bastante castrados e inseguros a veces. Incluso me hicieron sentir que no debería usar tacones”, agregó.

Pero ahora se siente auténtica e incluso anima a que las mujeres usen tacones.