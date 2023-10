Una joven planteó un dilema moral en TikTok. Narró que encontró en Instagram a un chico con el que solía salir cuando él tenía novia y que ellos dos aún continúan con su relación.

“Veo que la chavala con la que estaba mientras se enrollaba conmigo sigue con él”, comenzó su relato viral.

Bajo el usuario @sotirules, continuó contando que comenzó a seguir a la novia porque su contenido le parecía interesante y descubrió, a través de una publicación destacada, que el chico le pidió matrimonio cuando le era infiel con ella.

Entonces, reflexionó: “Soy el cuerno de una pareja que se va a casar”.

Y comenzó a preguntarse si debía o no contarle a la novia sobre la infidelidad.

“Yo me pongo a pensar que si estuviera en el lugar de esta muchacha, a mi me gustaría saberlo. Yo no me quiero casar con alguien que me haya puesto los cuernos”, dijo.

“Por otra parte pienso, si vive feliz en su ignorancia, igual me estoy cargando un matrimonio”, y le preguntó a su audiencia sobre qué hacer.

Entonces, sus seguidores tuvieron respuestas de toda índole. “Haz lo que te gustaría que hicieran contigo”, “No la llames cornuda”, “Ahórrale el dinero del divorcio y díselo”, entre otros comentarios.





